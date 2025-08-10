З урахуванням лінії фронту: Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні

В США вважають ключовим моментом врегулювання ситуації в Україні угоду, яка базувалася б на поточній "лінії зіткнення" України та Росії. При цьому таке рішення, скоріше за все, не влаштує жодну зі сторін.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Венс підтвердив, що планується знайти якесь вирішення "конфлікту" відповідно до поточної лінії фронту в Україні.
"Що з цього вийде? Насправді все дуже просто. Якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення (лінію фронту, - ред.) між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства", - сказав він.
При цьому Венс визнав, що навряд чи умови миру "зроблять щасливими" як мешканців України, так і росіян. Обидві сторони будуть незадоволені такою "мирною угодою".
"Це (умови мирної угоди, - ред) нікого не зробить надто щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть незадоволені", - резюмував він.
Зазначимо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодних територіальних поступок у питанні війни в Україні просто так не буде. Так він висловився про те, як сприйняв слова президента України Володимира Зеленського.
До цього, 8 серпня президент США Дональд Трамп зробив заяву про майбутню зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, у якій не виключив "територіальних поступок". У відповідь вранці 9 серпня Зеленський записав відеозвернення. У ньому він заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії.
За даними ЗМІ, під час зустрічі зі спецпредставником президента США, Стівом Віткоффом, Путін нібито погодився на припинення вогню за умови, що Україна виведе війська з Донецької області. Проте, як стало відомо пізніше, Віткофф нібито неправильно зрозумів російського диктатора: мова йшла про вихід ЗСУ з Херсонської та Запорізької областей.