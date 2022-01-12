Ураганы, наводнения, волны холода: страховщики оценили ущерб от стихии за 2021 год

В 2021 году стихийные бедствия нанесли общий ущерб в размере 280 млрд долларов США, из которых примерно 120 млрд долларов были застрахованы. Общие потери стали четвертыми по величине на сегодняшний день (в рекордный 2011 год они достигли 355 млрд).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку перестраховщика Munich Re .

На США пришлась очень высокая доля убытков от стихийных бедствий в 2021 году (примерно 145 млрд долларов), из которых было застраховано около 85 млрд долларов.

Самым дорогостоящим стихийным бедствием в 2021 году стал ураган Ида, который обрушился на сушу 29 августа в 90 км к югу от Нового Орлеана как сильный ураган (категория 4, вторая по разрушительности) при скорости ветра около 240 км /ч. . Десятки тысяч зданий были повреждены или разрушены. Система дамб Нового Орлеана, которая была усилена после урагана Катрина в 2005 году, выдержала штормовые волны, тем самым предотвратив гораздо более высокие потери.

Затем ураган Ида направился на северо-восток, вызвав сильное наводнение, в частности, в Нью-Джерси и столичном районе Нью-Йорка.

В целом ураган Ида нанес ущерб в размере 65 млрд долларов США, из которых примерно 36 млрд долларов США было застраховано (55%). Всего погибло 114 человек.

В Европе проливные дожди в июле 2021 года спровоцировали исключительно сильные наводнения, особенно в западной Германии. В пострадавших регионах количество осадков, было самым высоким за более чем сто лет. Наводнения смыли значительное количество зданий. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре, такой как железнодорожные пути, дороги и мосты. Погибли более 220 человек.

Общие убытки составили 54 млрд долларов. Застрахованная часть была относительно низкой из-за незастрахованных потерь инфраструктуры и ограниченности страхования от наводнений в Германии. Всего было застраховано 13 млрд долларов.

В феврале исключительная волна холода принесла минусовые температуры даже на юг США. Температура -8 градусов была зафиксирована в городе Хьюстон на юге Техаса. Хотя в штате Техас примерно раз в десятилетие случаются крупные заморозки, энергетика, инфраструктура и здания штата часто недостаточно подготовлены к таким условиям. Миллионы людей остались без электричества. В целом, с убытками в размере 30 млрд долларов (половина из которых были застрахованы), это событие стало третьим по величине стихийным бедствием года.