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Мировая экономика в 2022 году впервые превысит 100 триллионов долларов, - исследование

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Воскресенье 26 декабря 2021 08:59
Мировая экономика в 2022 году впервые превысит 100 триллионов долларов, - исследование Фото: мировая экономика превысит объем 100 триллионов долларов в 2022 году (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

В 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов. Китаю потребуется больше времени, чтобы обогнать Соединенные Штаты в качестве экономики №1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Британская консалтинговая компания Cebr прогнозировала, что Китай станет ведущей экономикой мира в долларовом выражении в 2030 году, на два года позже, чем прогнозировалось в прошлогоднем отчете Мировой экономической лиги.

По данным Cebr, Индия, похоже, в следующем году обгонит Францию, а в 2023 году - Великобританию, чтобы получить место шестой по величине экономики в мире.

"Важным вопросом на 2020-е годы является то, как мировая экономика справится с инфляцией, которая сейчас достигла 6,8% в США", - сказал заместитель главы Cebr Дуглас МакВильямс.

Отчет показал, что Германия на пути к тому, чтобы обогнать Японию по объему экономического производства в 2033 году. Россия может войти в десятку крупнейших экономик к 2036 году, а Индонезия планирует занять девятое место в 2034 году.

Напомним, американский инвестиционный банк JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса. В следующем году также ожидается полное восстановление мировой экономики.

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