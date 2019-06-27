Из-за урагана Киев сковали пробки

Пробки образовались на правом берегу
В Киеве 27 июня образовались многочисленные пробки на дорогах из-за сильного урагана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.
На правом берегу столицы образовались многочисленные пробки на Кольцевой дороге, проспекте Победы, в районе станции метро "Шулявская", "Политехнический институт", проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, в районе станции метро "Житомирская" и на Подоле.
Также затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, улице Бассейная, улице Набережно-Крещатицкая, улице Елены Телиги. Пробки образовались на мосту Южный. На левом берегу пробок почти нет.
Напомним, что полчаса назад на Киев обрушился сильный ураган. Ветер был такой силы, что падали деревья.
РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, дожди и грозы также в западной и частично южной части страны. Солнечно только на востоке и в Херсонской и Николаевской областях.