Из-за урагана Киев сковали пробки

В Киеве 27 июня образовались многочисленные пробки на дорогах из-за сильного урагана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы образовались многочисленные пробки на Кольцевой дороге, проспекте Победы, в районе станции метро "Шулявская", "Политехнический институт", проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, в районе станции метро "Житомирская" и на Подоле.

Также затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, улице Бассейная, улице Набережно-Крещатицкая, улице Елены Телиги. Пробки образовались на мосту Южный. На левом берегу пробок почти нет.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, что полчаса назад на Киев обрушился сильный ураган. Ветер был такой силы, что падали деревья.

РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, дожди и грозы также в западной и частично южной части страны. Солнечно только на востоке и в Херсонской и Николаевской областях.