ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня Украину местами накроют дожди

Новости » Общество    27.06.2019 - 08:00
Сегодня Украину местами накроют дожди
Фото: в Украине ожидаются дожди (facebook.com/ukrgmc.official)

В западной и центральной части - дожди, а на востоке - солнечно

Погода в Украине: сегодня, 27 июня, дождь с грозами в центральной и западной части страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западной части Украины дожди с грозами, температура воздуха днем +27+29, а ночью +17+20. Также грозы в центральный части, в частности в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Температура воздуха днем +30+32, а ночью +16+18.

На востоке страны солнечно, без осадков. Температура воздуха днем составляет +30+33, ночью +15+17. Синоптики отмечают, что в южной части Украины будет преимущественно солнечно, температура воздуха днем +33+35, ночью +18+20. Однако, в Одесской области дожди с грозами, температура воздуха днем +31+33, а ночью +19+21.

Сегодня Украину местами накроют дожди

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в Киеве сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем +28+30, а ночью +17+19.

Сегодня Украину местами накроют дожди

В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине в пятницу резко похолодает
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь