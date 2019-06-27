Через ураган Київ скували пробки

Пробки утворились на правому березі
У Києві 27 червня утворились численні затори на дорогах через сильний ураган. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.
На правому березі столиці утворились численні затори на Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, в районі станції метро "Шулявська", "Політехнічний інститут", проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, в районі станції метро "Житомирська на Подолі.
Також ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрілців, вулиці Хрещатик, вулиці Басейна, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Олени Теліги. Пробки утворились на мосту Південний. На лівому березі пробок майже немає.
Нагадаємо, що пів години тому на Київ обрушився сильний ураган. Вітер бував такої сили, що падали дерева.
РБК-Україна писало, що за даними синоптиків, дощі та грози також в західній та частково південній частині країни. Сонячно тільки на сході та в Херсонській і Миколаївській областях.