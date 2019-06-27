ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за урагана Киев сковали пробки

Новости » Происшествия    27.06.2019 - 12:47
Из-за урагана Киев сковали пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом берегу

В Киеве 27 июня образовались многочисленные пробки на дорогах из-за сильного урагана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы образовались многочисленные пробки на Кольцевой дороге, проспекте Победы, в районе станции метро "Шулявская", "Политехнический институт", проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, в районе станции метро "Житомирская" и на Подоле.

Также затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, улице Бассейная, улице Набережно-Крещатицкая, улице Елены Телиги. Пробки образовались на мосту Южный. На левом берегу пробок почти нет.

Из-за урагана Киев сковали пробкиФото: пробки в Киеве

Напомним, что полчаса назад на Киев обрушился сильный ураган. Ветер был такой силы, что падали деревья.

РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, дожди и грозы также в западной и частично южной части страны. Солнечно только на востоке и в Херсонской и Николаевской областях.

На Киев обрушился ураган На въезде в Киев в результате ДТП образовалась большая пробка
Новости Украины ураганпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь