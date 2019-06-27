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Через ураган Київ скували пробки

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 12:47
Через ураган Київ скували пробки
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У Києві 27 червня утворились численні затори на дорогах через сильний ураган. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці утворились численні затори на Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, в районі станції метро "Шулявська", "Політехнічний інститут", проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, в районі станції метро "Житомирська на Подолі.

Також ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрілців, вулиці Хрещатик, вулиці Басейна, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Олени Теліги. Пробки утворились на мосту Південний. На лівому березі пробок майже немає.

Через ураган Київ скували пробкиФото: пробки у Києві

Нагадаємо, що пів години тому на Київ обрушився сильний ураган. Вітер бував такої сили, що падали дерева. 

РБК-Україна писало, що за даними синоптиків, дощі та грози також в західній та частково південній частині країни. Сонячно тільки на сході та в Херсонській і Миколаївській областях.

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