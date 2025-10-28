Ураган "Мелісса" сягнув п'ятої категорії і наближається до Ямайки

Карибський регіон зіткнувся з найпотужнішим ураганом за десятиліття - "Мелісса" сягнула п'ятої категорії та наближається до Ямайки. Синоптики попереджають про катастрофічні вітри та проливні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Reuters.

У понеділок, 27 жовтня, "Мелісса" посилилася до п'ятої категорії з вітром майже 280 км/год і попрямувала до Ямайки. Національний центр ураганів США охарактеризував шторм як "катастрофічний".

Його радіус уже перевищує довжину острова, а очікувана кількість опадів може сягнути 90 сантиметрів. Прогнозується, що ураган пройде над Ямайкою в ніч на вівторок, потім переміститься до східної Куби та Багамських островів.

Масова евакуація та звернення по допомогу

На Ямайці оголошено обов'язкову евакуацію прибережних районів, включно з історичним Порт-Ройал. Прем'єр-міністр країни звернувся до світової спільноти з проханням про міжнародну підтримку, попередивши про ризик руйнування інфраструктури - мостів, портів, аеропортів і доріг.

За даними влади, автобуси готові евакуювати понад 28 тисяч осіб. Однак частина жителів відмовляється залишати будинки, побоюючись мародерства.

Кліматичні зміни посилюють шторми

Метеорологи зазначають, що зміна клімату сприяє швидкому зростанню сили ураганів. "Мелісса" рухається повільно, що робить її особливо небезпечною - тривалі вітри та зливи можуть призвести до масштабних руйнувань. Експерти попереджають, що подібні урагани стають частішими через потепління океанів.

Сусідні країни під ударом

Гаїті та Домініканська Республіка вже повідомляють про повені та загибель людей. Кубинська влада евакуювала понад півмільйона жителів прибережних і гірських регіонів, скасувала транспорт і закрила школи.

На Багамах також розпочато евакуацію населення з південних і східних районів. Фахівці попереджають, що через повільне просування урагану окремі громади можуть залишитися без зв'язку та електрики на тижні.