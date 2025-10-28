Ураган "Мелисса" достиг пятой категории и приближается к Ямайке

Карибский регион столкнулся с самым мощным ураганом за десятилетия — «Мелисса» достигла пятой категории и приближается к Ямайке. Синоптики предупреждают о катастрофических ветрах и проливных дождях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В понедельник, 27 октября, "Мелисса" усилилась до пятой категории с ветром почти 280 км/ч и направилась к Ямайке. Национальный центр ураганов США охарактеризовал шторм как "катастрофический".

Его радиус уже превышает длину острова, а ожидаемое количество осадков может достичь 90 сантиметров. Прогнозируется, что ураган пройдет над Ямайкой в ночь на вторник, затем переместится к восточной Кубе и Багамским островам.

Массовая эвакуация и обращение за помощью

На Ямайке объявлена обязательная эвакуация прибрежных районов, включая исторический Порт-Ройал. Премьер-министр страны обратился к мировому сообществу с просьбой о международной поддержке, предупредив о риске разрушения инфраструктуры — мостов, портов, аэропортов и дорог.

По данным властей, автобусы готовы эвакуировать более 28 тысяч человек. Однако часть жителей отказывается покидать дома, опасаясь мародерства.

Климатические изменения усиливают штормы

Метеорологи отмечают, что изменение климата способствует быстрому росту силы ураганов. "Мелисса" движется медленно, что делает ее особенно опасной — продолжительные ветра и ливни могут привести к масштабным разрушениям. Эксперты предупреждают, что подобные ураганы становятся частыми из-за потепления океанов.

Соседние страны под ударом

Гаити и Доминиканская Республика уже сообщают о наводнениях и гибели людей. Кубинские власти эвакуировали более полумиллиона жителей прибрежных и горных регионов, отменили транспорт и закрыли школы.

На Багамах также начата эвакуация населения из южных и восточных районов. Специалисты предупреждают, что из-за медленного продвижения урагана отдельные общины могут остаться без связи и электричества на недели.