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Ураган "Іда" в Луїзіані призвів до жертв: на відновлення підуть місяці

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США, Вівторок 31 серпня 2021 02:58
Ураган "Іда" в Луїзіані призвів до жертв: на відновлення підуть місяці Фото: ураган " Іда " забрав життя як мінімум двох людей в Луїзіані (twitter.com/Koreana2010)
Автор: Наталья Скороход

Ураган "Іда" у Луїзіані (США) призвів до жертв і значних руйнувань. В результаті стихії загинули як мінімум дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Рятувальники почали роботи з евакуації людей, що застрягли у своїх будинках. При цьому вони побоюються, що загиблих може виявитися більше.

Зазначається, що масштабні пошуково-рятувальні операції були ускладнені через непрацюючі лінії 911 та погане обслуговування сотового зв'язку. Проблеми зі зв'язком виникли у південно-східній Луїзіані, включаючи густонаселені округи Орлеану та Джефферсону.

Національна гвардія Луїзіани задіяла 4900 співробітників у рятувальній операції, майже 200 автомобілів, понад 70 рятувальних катерів і 30 вертольотів.

"До полудня понеділка 191 особа і 27 домашніх тварин були врятовані після того, як бригади перевірили 400 будинків", - повідомив губернатор Джон Бел Едвардс.

Він також зазначив, що збиток від урагану був катастрофічним і на відновлення підуть місяці. Також є ймовірність того, що загиблих в результаті стихії виявиться більше.

Нагадаємо, що "Іда" залишив понад мільйон людей штату Луїзіана без електрики. Він виявився набагато небезпечнішим, ніж прогнозували метеорологи.

Раніше повідомлялося, що ураган "Іда" змінив напрямок річки в США.

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