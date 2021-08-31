Ураган "Іда" в Луїзіані призвів до жертв: на відновлення підуть місяці

Ураган "Іда" у Луїзіані (США) призвів до жертв і значних руйнувань. В результаті стихії загинули як мінімум дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Рятувальники почали роботи з евакуації людей, що застрягли у своїх будинках. При цьому вони побоюються, що загиблих може виявитися більше.

Зазначається, що масштабні пошуково-рятувальні операції були ускладнені через непрацюючі лінії 911 та погане обслуговування сотового зв'язку. Проблеми зі зв'язком виникли у південно-східній Луїзіані, включаючи густонаселені округи Орлеану та Джефферсону.

Національна гвардія Луїзіани задіяла 4900 співробітників у рятувальній операції, майже 200 автомобілів, понад 70 рятувальних катерів і 30 вертольотів.

" До полудня понеділка 191 особа і 27 домашніх тварин були врятовані після того, як бригади перевірили 400 будинків", - повідомив губернатор Джон Бел Едвардс.