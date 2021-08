Ураган "Іда" змінив напрямок течії річки Міссісіпі

Ураган четвертого ступеня обвалився на узбережжя Мексиканської затоки в Луїзіані після полудня за часом східного узбережжя США (19:00 за Києвом). Це супроводжувалося викидом великих обсягів морської води, в результаті чого рівень Міссісіпі піднявся щонайменше на 2,1 м, що, за оцінками фахівців, також не є межею. Сильні вітри призвели до того, що течія річки на південному сході штату змінила свій напрямок, що загрожує затопленнями.

За словами представника Геологічної служби Скотта Пер'єна, в околицях найбільшого в штаті міста Новий Орлеан Міссісіпі текла у зворотному напрямку зі швидкістю близько 1,5 м / с.

"Я пам'ятаю, що подібне відбувалося під час урагану "Катріна", але це вкрай незвичайне явище", - зазначив він.

Судячи з кадрів, які демонструють американські телекомпанії, ураган "Іда" вже призвів до деяких руйнувань. Сильний вітер вириває з коренем дерева, зриває дахи з будинків, обриває лінії електропередачі. За останніми даними, близько 450 тис.споживачів електроенергії в Луїзіані залишилися без світла. Представники оператора електромереж Energy Louisiana раніше відзначали, що відновлювальні роботи можуть зайняти кілька тижнів.

Як попередив у суботу губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс, влада штату побоюється, що нинішній ураган стане найсильнішим як мінімум за останні півтора століття. Швидкість вітру в межах урагану досягає 58 м/с, він рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю близько 16 км/ч. Інформації про жертви або постраждалих поки не надходило.

