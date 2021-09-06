Ураган "Ида": Байден распорядился выделить помощь Нью-Йорку

Президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь Нью-Йорку, который пострадал от урагана "Ида". Деньги можно получить на восстановление жилья или бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Сообщается, что федеральное финансирование предоставят пострадавшим в округах Бронкс, Кингс, Куинс, Ричмонд и Вестчестер. Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, дешевые ссуды на покрытие незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и бизнесу оправиться от последствий стихийного бедствия.
Оценка ущерба продолжается. После того, как она будет полностью завершена, могут быть назначены дополнительные формы помощи и для других округов.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате урагана "Ида" в США погибли более 60 человек.
А в Нью-Йорке вообще было зафиксировано первое в истории наводнение.