UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ураган "Ида": Байден распорядился выделить помощь Нью-Йорку

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь Нью-Йорку, который пострадал от урагана "Ида". Деньги можно получить на восстановление жилья или бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что федеральное финансирование предоставят пострадавшим в округах Бронкс, Кингс, Куинс, Ричмонд и Вестчестер. Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, дешевые ссуды на покрытие незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и бизнесу оправиться от последствий стихийного бедствия.

Оценка ущерба продолжается. После того, как она будет полностью завершена, могут быть назначены дополнительные формы помощи и для других округов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате урагана "Ида" в США погибли более 60 человек.

А в Нью-Йорке вообще было зафиксировано первое в истории наводнение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденНью-Йорк