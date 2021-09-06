Ураган "Ида": Байден распорядился выделить помощь Нью-Йорку

Президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь Нью-Йорку, который пострадал от урагана "Ида" . Деньги можно получить на восстановление жилья или бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

Сообщается, что федеральное финансирование предоставят пострадавшим в округах Бронкс, Кингс, Куинс, Ричмонд и Вестчестер. Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, дешевые ссуды на покрытие незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и бизнесу оправиться от последствий стихийного бедствия.

Оценка ущерба продолжается. После того, как она будет полностью завершена, могут быть назначены дополнительные формы помощи и для других округов.