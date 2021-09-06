Ураган "Іда": Байден розпорядився виділити допомогу Нью-Йорку

Президент США Джо Байден розпорядився виділити федеральну допомогу Нью-Йорку, який постраждав від урагану "Іда" . Гроші можна отримати на відновлення житла або бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Повідомляється, що федеральне фінансування нададуть постраждалим в округах Бронкс, Кінгс, Квінс, Річмонд і Вестчестер. Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинку, дешеві позики на покриття незастрахованого майна та інші програми, що допомагають приватним особам і бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха.

Оцінка збитку триває. Після того, як вона буде повністю завершена, можуть бути призначені додаткові форми допомоги і для інших округів.