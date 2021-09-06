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Ураган "Іда": Байден розпорядився виділити допомогу Нью-Йорку

Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден розпорядився виділити федеральну допомогу Нью-Йорку, який постраждав від урагану "Іда". Гроші можна отримати на відновлення житла або бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що федеральне фінансування нададуть постраждалим в округах Бронкс, Кінгс, Квінс, Річмонд і Вестчестер. Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинку, дешеві позики на покриття незастрахованого майна та інші програми, що допомагають приватним особам і бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха.

Оцінка збитку триває. Після того, як вона буде повністю завершена, можуть бути призначені додаткові форми допомоги і для інших округів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті урагану "Іда" в США загинули понад 60 осіб.

А в Нью-Йорку взагалі було зафіксовано перша в історії повінь.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденНью-Йорк