Ураган "Іда": Байден розпорядився виділити допомогу Нью-Йорку

Президент США Джо Байден розпорядився виділити федеральну допомогу Нью-Йорку, який постраждав від урагану "Іда". Гроші можна отримати на відновлення житла або бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Повідомляється, що федеральне фінансування нададуть постраждалим в округах Бронкс, Кінгс, Квінс, Річмонд і Вестчестер. Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинку, дешеві позики на покриття незастрахованого майна та інші програми, що допомагають приватним особам і бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха.
Оцінка збитку триває. Після того, як вона буде повністю завершена, можуть бути призначені додаткові форми допомоги і для інших округів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті урагану "Іда" в США загинули понад 60 осіб.
А в Нью-Йорку взагалі було зафіксовано перша в історії повінь.