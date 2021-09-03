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В Новом Орлеане из-за урагана "Ида" участились случаи мародерства, десятки человек арестованы

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Новый Орлеан, Пятница 03 сентября 2021 16:11
В Новом Орлеане из-за урагана "Ида" участились случаи мародерства, десятки человек арестованы Фото: в Новом Орлеане из-за урагана "Ида" участились случаи мародерства (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Новом Орлеане участились случаи мародерства после того, как многих жителей города эвакуировали из-за урагана "Ида". Полиция уже арестовала за кражи 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Шериф округа Орлеан Марлин Гасман сообщил, что за мародерство в городе было арестовано около 40 человек. Всего в Новом Орлеане было произведено 55 арестов за различные преступления, включая мародерство и домашнее насилие.

После того как ураган обрушился на штат, во вторник, 31 августа, в городе был введен комендантский час, чтобы предотвратить преступления и мародерство.

Многие жители Луизианы все еще остаются без электричества после урагана, а дома все еще пустуют, так как жителям было приказано оставаться там, куда они эвакуировались до урагана.

В Новом Орлеане около 195 тысяч человек эвакуировались из своих домов.

Напомним, по последним данным, в результате урагана "Ида" в США погибли 58 человек.

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