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Ураган "Ида": Байден распорядился выделить помощь Нью-Йорку

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Нью-Йорк, Понедельник 06 сентября 2021 18:37
Ураган "Ида": Байден распорядился выделить помощь Нью-Йорку Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь Нью-Йорку, который пострадал от урагана "Ида". Деньги можно получить на восстановление жилья или бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что федеральное финансирование предоставят пострадавшим в округах Бронкс, Кингс, Куинс, Ричмонд и Вестчестер. Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, дешевые ссуды на покрытие незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и бизнесу оправиться от последствий стихийного бедствия.

Оценка ущерба продолжается. После того, как она будет полностью завершена, могут быть назначены дополнительные формы помощи и для других округов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате урагана "Ида" в США погибли более 60 человек.

А в Нью-Йорке вообще было зафиксировано первое в истории наводнение.

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