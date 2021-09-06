ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ураган "Іда": Байден розпорядився виділити допомогу Нью-Йорку

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 06 вересня 2021 18:37
Ураган "Іда": Байден розпорядився виділити допомогу Нью-Йорку Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден розпорядився виділити федеральну допомогу Нью-Йорку, який постраждав від урагану "Іда". Гроші можна отримати на відновлення житла або бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що федеральне фінансування нададуть постраждалим в округах Бронкс, Кінгс, Квінс, Річмонд і Вестчестер. Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинку, дешеві позики на покриття незастрахованого майна та інші програми, що допомагають приватним особам і бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха.

Оцінка збитку триває. Після того, як вона буде повністю завершена, можуть бути призначені додаткові форми допомоги і для інших округів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті урагану "Іда" в США загинули понад 60 осіб.

А в Нью-Йорку взагалі було зафіксовано перша в історії повінь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Нью-Йорк
NEWS
Україна закликала США посилити тиск на РФ через чергові незаконні затримання в Криму
Україна закликала США посилити тиск на РФ через чергові незаконні затримання в Криму
DAILY
Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики