Ураган "Грейс" накрыл Мексику: есть погибшие

Мексику накрыл ураган "Грейс", принеся с собой разрушения, наводнения и оползни. В результате стихии погибли 8 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
равительство штата заявило, что погибли восемь человек.
О погибших известно, что шесть из них - это члены одной семьи. Еще одна девушка погибла от оползня, когда он обрушившимся на ее дом. Также губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил , что взрослый погиб в результате обрушения крыши в городе Поса-Рика, расположенном на севере штата.
Ураган принес с собой наводнения. Близлежащая река Актопан вышла из берегов, перекрыв местную автомагистраль.
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Напомним, что Китай постигло наводнение. В результате десятки людей погибли, а тысячи удалось спасти.