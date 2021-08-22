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Ураган "Грейс" накрыл Мексику: есть погибшие

Автор: Наталья Скороход

Мексику накрыл ураган "Грейс", принеся с собой разрушения, наводнения и оползни. В результате стихии погибли 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

равительство штата заявило, что погибли восемь человек.

О погибших известно, что шесть из них - это члены одной семьи. Еще одна девушка погибла от оползня, когда он обрушившимся на ее дом. Также губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил , что взрослый погиб в результате обрушения крыши в городе Поса-Рика, расположенном на севере штата.

Ураган принес с собой наводнения. Близлежащая река Актопан вышла из берегов, перекрыв местную автомагистраль.

Также известно, что

Напомним, что Китай постигло наводнение. В результате десятки людей погибли, а тысячи удалось спасти.

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