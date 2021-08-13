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Наводнения в Китае: тысячи людей эвакуировали, десятки погибших

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Китай, Пятница 13 августа 2021 05:22
Наводнения в Китае: тысячи людей эвакуировали, десятки погибших Фото: Китай накрыли наводнения (twitter.com/leejing919)
Автор: Наталья Скороход

Пять городов в центральной китайской провинции Хубэй объявили о "красном" уровне опасности из-за наводнений. В результате стихии тысячи людей эвакуировали и десятки человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайскую провинцию Хубэй накрыли сильные проливные дожди, которые перешли в наводнения. Стихия унесла жизни 21 человека и вынудила власти страны эвакуировать почти 6000 человек.

Смертельные случаи были зарегистрированы в поселке Люлин и в части города Суйчжоу на севере провинции. От наводнений пострадали более 2700 домов и магазинов, также повреждены линии электроснабжения, транспорт и связь.

"Экстремальная погода в провинции привела к массовым отключениям электричества и повредила более 3600 домов и 8 110 гектаров посевов. Общие убытки оцениваются в 108 миллионов юаней (16,67 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.

По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, спасательные бригады были отправлены в наиболее пострадавшие районы, включая города Суйчжоу, Сянъян и Сяогань. В четверг в городе Ичэн выпало рекордное количество осадков - 400 миллиметров.

Китайское метеорологическое управление предупредило жителей, что сильные ливни могут затянуться до следующей недели. Также синоптики страны предупредили о геологической катастрофе. В предупреждении говорится, что к районам риска относятся центральные провинции Хубэй, Хунань, Хэнань и Аньхой, Чунцин, Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе, а также Чжэцзян на восточном побережье.

Как известно, сильные дожди в Китае привели к наводнениям. Это заставило власти эвакуировать людей.

Ранее сообщалось о наводнениях, которые накрыли Турцию. В результате погибли люди.

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