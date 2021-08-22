Ураган "Грейс" накрив Мексику: є загиблі

Мексику накрив ураган "Грейс", принісши з собою руйнування, повені й зсуви. В результаті стихії загинули 8 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
штату заявив, що загинули вісім осіб.
Про загиблих відомо, що шість з них - це члени однієї сім'ї. Ще одна дівчина загинула від зсуву, коли він обрушився на її будинок. Також губернатор Веракруса Куітлауак Гарсія заявив, що дорослий загинув в результаті обвалення даху в місті Поса-Ріка, розташованому на півночі штату.
Ураган приніс з собою повені. Прилегла Річка Актопан вийшла з берегів, перекривши місцеву автомагістраль.
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Нагадаємо, що Китай спіткала повінь. В результаті десятки людей загинули, а тисячі вдалося врятувати.