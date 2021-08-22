Ураган "Грейс" накрив Мексику: є загиблі

штату заявив, що загинули вісім осіб.

Про загиблих відомо, що шість з них - це члени однієї сім'ї. Ще одна дівчина загинула від зсуву, коли він обрушився на її будинок. Також губернатор Веракруса Куітлауак Гарсія заявив, що дорослий загинув в результаті обвалення даху в місті Поса-Ріка, розташованому на півночі штату.

Ураган приніс з собою повені. Прилегла Річка Актопан вийшла з берегів, перекривши місцеву автомагістраль.

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