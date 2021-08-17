Пожары в Греции: "Метинвест" профинансировал перелет украинских спасателей

Отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек приземлился в киевском аэропорту "Жуляны" в понедельник, 16 августа.

"Благодаря вам имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучало как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою Родину и главное - вышли из этой битвы живыми и невредимыми. В этом вам хотели и ваши родные, и простые украинцы, которые оставляли теплые комментарии в соцсетях и молились за ваше благополучие. Я вам искренне благодарю за вашу работу, за вашу помощь и спасены дома простых людей, оказавшихся в плену огня ", - отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.