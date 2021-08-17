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Пожары в Греции: "Метинвест" профинансировал перелет украинских спасателей

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Киев, Вторник 17 августа 2021 17:24
Пожары в Греции: "Метинвест" профинансировал перелет украинских спасателей Фото: украинские спасатели вернулиь домой из пылающей Греции (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские спасатели, которые при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова поехали в Грецию помогать стране тушить масштабные лесные пожары, вернулись домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу "Метинвеста".

Отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек приземлился в киевском аэропорту "Жуляны" в понедельник, 16 августа.

"Благодаря вам имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучало как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою Родину и главное - вышли из этой битвы живыми и невредимыми. В этом вам хотели и ваши родные, и простые украинцы, которые оставляли теплые комментарии в соцсетях и молились за ваше благополучие. Я вам искренне благодарю за вашу работу, за вашу помощь и спасены дома простых людей, оказавшихся в плену огня ", - отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Как сообщалось, перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оплатила рейс самолета в обе стороны.

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