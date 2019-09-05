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Ураган "Дориан" вынес на побережье Флориды крупную партию кокаина

Новости » Общество   

Всего было обнаружено 26 килограмм наркотического вещества

Ураган "Дориан", который обрушившегося на Соединенные Штаты Америки, вынес на побережье пляжа в городе Мельбурн (штат Флорида) 26 килограммов кокаина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, на пляже Парадайз Бич нашли килограммовый сверток с кокаином. Патрульные полицейские узнали о нем от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили на упаковке надпись Diamant, а внутри - кокаин.

В 32 километрах от этого места другой патруль нашел сумку, в которой было 15 таких свертков. По словам офицера полиции, один такой сверток кокаина можно продать дороже 30 тыс. долларов.

Сейчас все найденное передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. В связи с приближением урагана губернаторы американских штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Багамские острова обратились к Европейскому союзу с просьбой оказать гуманитарную помощь пострадавшим от урагана "Дориан".

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Северной Каролине из-за приближения урагана "Дориан". Кроме этого, Трамп поручил агентству по чрезвычайным ситуациям мобилизовать все ресурсы, необходимые для устранения последствий предстоящего урагана, и оказывать всю необходимую помощь.

Также известно, что на Багамских островах число жертв урагана "Дориан" достигло 20 человек.

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