Ураган "Дельта" в США: без света уже свыше 600 тысяч человек

Ураган "Дельта" приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км/час. Без света остались уже свыше 600 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.

Об этом информирует портал poweroutage.us, отслеживающий ситуацию с энергоснабжением в стране.

По состоянию на 8:30 по нашему времени более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Техасе, а свыше 480 тысяч в соседней Луизиане. Кроме того, в штате Миссисипи еще почти 35 тысяч остались без света.

Из-за сильных дождей существует опасность наводнения.

Отметим, в пятницу циклон "Дельта" считался ураганом второй категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас же он считается ураганом категории 1. Это означает, что речь идет про порывы ветра такой силы, который может сбить небольшие деревья, повредить крыши зданий, линии электропередач.

Напомним, ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщал, что без света остались почти 475 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.

Как писало РБК-Украина, накануне жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма, который приближается к городу. Также объявили эвакуацию в ряде других городов на юго-востоке Луизианы.

Кроме того, около 266 тысяч жителей Мексики остались без электричества из-за урагана "Дельта".