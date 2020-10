В Мексике из-за урагана "Дельта" сотни тысяч людей остались без света, в США объявили ЧС

Около 266 тысяч жителей Мексики остались без электричества из-за урагана "Дельта", который обрушился на усеянное курортами побережье полуострова Юкатан. Ураган возник в Мексиканском заливе и движется в сторону американского штата Луизиана.

Об этом сообщает Associated Press.

Порывы ветра достигают 230 км/ч. По официальным данным, из мексиканских штатов Кинтана-Роо и Юкатан были эвакуированы почти 40 тысяч человек, в убежищах непогоду пережидают около 2,7 тыс. жителей региона и туристов, которые пока не могут вернуться в свои гостиницы.

В штате повалены деревья, заблокированы дороги. На данный момент нет информации о пострадавших.

NEW: storm chaser @MikeTheiss discusses the extreme damage from funneling eye wall winds through a gap in this large hotel in Cancun from #HurricaneDelta . @RadarOmega_WX pic.twitter.com/Rb3Njiicki

#HurricaneDelta makes landfall in Mexico, toppling trees. A view of some of the debris left by Hurricane Delta in Cancun, in Cancun, Mexico, ... All of the windows had been covered with plywood so they couldn't see what was ... pic.twitter.com/A8NqRJN4dd