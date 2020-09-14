В Новом Орлеане объявили эвакуацию из-за шторма

Фото: шторм (pixabay)

В США жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приближается к городу. Также объявили эвакуацию в ряде других городов на юго-востоке Луизианы.

Об этом сообщает Axios.

Ожидается, что сегодня шторм "Салли" усилится до урагана. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет сейчас около 26,3 м/с и продолжает расти. Ураган движется на северо-запад со скоростью 3,6 м/с.

Напомним, накануне губернатор штата Луизиана США Джон Бел Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения шторма "Салли".

Кроме того, количество погибших в результате урагана "Лаура" в штате Луизиана возросло до 16 человек.

Также РБК-Украина писало, что в США ураган первой категории "Исаиас" достался побережья штата Северная Каролина и накрыл жилые кварталы Оушн-Айл-Бич.