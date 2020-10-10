Из-за мощного урагана "Дельта" почти 475 тысяч американцев остались без света

Фото: Ураган в США (unsplash)

Ураган "Дельта" приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км/час. Без света остались почти 475 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.

Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ветер срывает крыши с домов, разрушает коммуникации, валит столбы и деревья. Поднявшаяся после шторма и дождя вода подтопила строения вблизи побережья. Метеорологи предупреждают о значительных паводках.

9 PM CDT position and intensity update for Hurricane #Delta. This will be the final hourly update issued for Delta. The next advisory will be issued in an hour at 10 PM CDT. https://t.co/44O0K8VdUW pic.twitter.com/Epi4MuEPTu — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2020

По данным poweroutage.us, который мониторит ситуацию с энергоснабжением в США, в штате Луизиана более 364 тысяч потребителей испытывают проблемы с электричеством, а в Техасе - почти 110 тыс.

Power poles and lines coming down on Broad St. as the conditions continue to deteriorate here in Lake Charles, LA #HurricaneDelta @weatherchannel @NWSLakeCharles #LAwx @TevinWooten pic.twitter.com/1xztdFwVsA — Charles Peek (@CharlesPeekWX) October 9, 2020

Около 9,5 тысячи человек были эвакуированы.

Метеорологи предупреждают об опасности возникновения торнадо.

Накануне жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма, который приближается к городу. Также объявили эвакуацию в ряде других городов на юго-востоке Луизианы.

Ранее стало известно, что около 266 тысяч жителей Мексики остались без электричества из-за урагана "Дельта", который обрушился на усеянное курортами побережье полуострова Юкатан.