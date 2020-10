Из-за мощного урагана "Дельта" почти 475 тысяч американцев остались без света

Ураган "Дельта" приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км/час. Без света остались почти 475 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.

Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ветер срывает крыши с домов, разрушает коммуникации, валит столбы и деревья. Поднявшаяся после шторма и дождя вода подтопила строения вблизи побережья. Метеорологи предупреждают о значительных паводках.

