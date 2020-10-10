ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Из-за мощного урагана "Дельта" почти 475 тысяч американцев остались без света

Суббота 10 октября 2020 07:23
Из-за мощного урагана "Дельта" почти 475 тысяч американцев остались без света
Фото: Ураган в США (unsplash)
Автор: РБК-Украина

Ураган "Дельта" приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км/час. Без света остались почти 475 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.

Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ветер срывает крыши с домов, разрушает коммуникации, валит столбы и деревья. Поднявшаяся после шторма и дождя вода подтопила строения вблизи побережья. Метеорологи предупреждают о значительных паводках.

По данным poweroutage.us, который мониторит ситуацию с энергоснабжением в США, в штате Луизиана более 364 тысяч потребителей испытывают проблемы с электричеством, а в Техасе - почти 110 тыс.

Около 9,5 тысячи человек были эвакуированы.

Метеорологи предупреждают об опасности возникновения торнадо.

Накануне жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма, который приближается к городу. Также объявили эвакуацию в ряде других городов на юго-востоке Луизианы.

Ранее стало известно, что около 266 тысяч жителей Мексики остались без электричества из-за урагана "Дельта", который обрушился на усеянное курортами побережье полуострова Юкатан.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ураган
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь