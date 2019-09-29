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Ураган в Атлантическом океане усилился до максимальной категории

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 11:21
Ураган в Атлантическом океане усилился до максимальной категории
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Максимальные порывы ветра могут достигать 72 м/с

Ураган "Лоренцо", что находится в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Сообщается, что максимальные порывы ветра могут достигать 72 м/с, сейчас стихия движется на север со скоростью 17 км/ч.

По данным центра, ураган находится примерно в 2270 км от Азорских островов.

"Лоренцо" может достичь Азорских островов во вторник, 1 октября.

Напомним, новый ураган "Лорена", который сформировался в Тихом океане, обрушился на побережье Мексики. Максимальная скорость ветра урагана составила 120 км/час.

Ранее сообщалось, что в результате мощного урагана "Дориан", который несколько дней подряд бушевал на Багамах, пропавшими без вести числятся 2,5 тысячи человек и еще более 50 погибли.

Также ураган "Дориан" разрушил свыше 13 тысяч домов на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч. Потом стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США до Канады, нанося существенный ущерб. В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества.

На побережье Мексики обрушился ураган Количество пропавших без вести после урагана "Дориан" существенно сократилось
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