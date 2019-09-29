Ураган в Атлантичному океані посилився до максимальної категорії

Іллюстративне фото (Pixabаy)

Максимальні пориви вітру можуть досягати 72 м/с

Ураган "Лоренцо", що знаходиться в Атлантичному океані, посилився до п’ятої максимальної категорії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного центру зі спостереження за ураганами США.

Зазначається, що максимальні пориви вітру можуть досягати 72 м/с, наразі стихія рухається на північ зі швидкістю 17 км/ч.

За даними центру, ураган знаходиться приблизно за 2270 км від Азорських островів.

"Лоренцо" може досягти Азорських островів у вівторок, 1 жовтня.

Нагадаємо, новий ураган "Лорена", який сформувався у Тихому океані, обрушився на узбережжя Мексики. Максимальна швидкість вітру урагану склала 120 км/год.

Раніше повідомлялося, що в результаті потужного урагану "Доріан", який кілька днів поспіль бушував на Багамах, зниклими безвісти вважаються 2,5 тисячі осіб і ще більше 50 загинули.

Також ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будинків на Багамських островах. Він обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру досягала 298 км/ч. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді унаслідок урагану "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.