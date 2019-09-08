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В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 08:43
В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества
Фото: последствия урагана "Дориан" (THE CANADIAN PRESS)

Стихия обрушилась на атлантическое побережье Канады

В воскресенье, 7 сентября, мощный ураган "Дориан" достался атлантического побережья Канады и оставил без электричества почти 500 тысяч жителей провинций Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

Как сообщили в Национальном метеобюро, ураган "Дориан" принес сильные дожди с мощными порывами ветра до 43 м/сек. Сильный ветер уже повалил сотни деревьев и повредил крыши в прибрежных районах. В Галифаксе из-за порывов ветра большой строительный кран рухнул на недостроенный дом.

Отмечается, что сейчас ураган "Дориан" все еще достигает второй степени с пяти возможных. Высота волн на канадском побережье достигает до 15 метров. В регион для устранения последствий стихии отправят 700 военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что мощный ураган "Дориан" немного ослаб и приближается к побережью Канады. Ожидалось, что стихия затронет провинции Новая Шотландия и Ньюфаундленд. Тогда ураган "Дориан" двигался с максимально устойчивыми ветрами со скоростью 140 км/час.

РБК-Украина писало, что число жертв мощного урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова, выросло до 43 человек. Ожидается, что количество жертв будет расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести

Ураган "Дориан" ослаб до первой категории Ураган "Дориан" достиг побережья Южной и Северной Каролины
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