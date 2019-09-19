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На побережье Мексики обрушился ураган

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 11:31
На побережье Мексики обрушился ураган
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Скорость ветра урагана составила 120 км/ч

Новый ураган "Лорена", который сформировался в Тихом океане, обрушился на побережье Мексики. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Mexico News Daily.

Максимальная скорость ветра урагана составила 120 км/ч в среду вечером. Он сосредоточился примерно в 55 км к юго-западу от Мансанильо и движется на северо-запад со скоростью 19 км/ч.

В свою очередь, мексиканская власть выразила обеспокоенность тем, что в некоторых частях южной Мексики, где наблюдался недостаток осадков, теперь могут выпасть проливные дожди, которые могут привести к опасным паводкам и оползням. В некоторых штатах даже отменили занятия в школах.

Ранее сообщалось, что в результате мощного урагана "Дориан", который несколько дней подряд бушевал на Багамах, пропавшими без вести числятся 2,5 тысячи человек и еще более 50 погибли.

Напомним, ураган "Дориан" разрушил свыше 13 тысяч домов на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч. Потом стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США до Канады, нанося существенный ущерб. В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества.

Количество пропавших без вести после урагана "Дориан" существенно сократилось После урагана "Дориан" на Багамах считаются пропавшими без вести 2,5 тыс. человек
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