УПЦ МП угрожает отлучить сторонников автокефалии от церкви, - источник

Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрий (president.gov.ua)

УПЦ Московского патриархата пытается заблокировать создание автокефальной церкви

Сторонникам автокефалии из числа архиереев Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата угрожают отлучить от церкви. Об этом говорится в материале РБК-Украина "На полпути к томосу: как проходит создание поместной православной церкви".

Отметим, на этой неделе президент Петр Порошенко в рамках подготовки объединительного собора планировал провести встречу с архиереями УПЦ (МП), однако она фактически была сорвана из-за параллельного собора в Киево-Печерской лавре. В то же время некоторые епископы из числа проукраинского крыла церкви все же присутствовали на встрече.

Точное количество архиереев, которые встретились с Порошенко, неизвестно. Как пояснил привлеченный к процессу создания поместной церкви директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, их имена хранят в тайне из-за беспрецедентного давления. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи, подтвердил эту информацию и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.

Напомним, ранее иерархи УПЦ Московского патриархата, которые были на встрече с президентом Петром Порошенко, заявили о беспрецедентном давлении Москвы.

Накануне Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинцам, в котором пообещал помочь в решении церковных проблем.