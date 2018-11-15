УПЦ МП угрожает отлучить сторонников автокефалии от церкви, - источник

УПЦ Московского патриархата пытается заблокировать создание автокефальной церкви
Сторонникам автокефалии из числа архиереев Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата угрожают отлучить от церкви. Об этом говорится в материале РБК-Украина "На полпути к томосу: как проходит создание поместной православной церкви".
Отметим, на этой неделе президент Петр Порошенко в рамках подготовки объединительного собора планировал провести встречу с архиереями УПЦ (МП), однако она фактически была сорвана из-за параллельного собора в Киево-Печерской лавре. В то же время некоторые епископы из числа проукраинского крыла церкви все же присутствовали на встрече.
Точное количество архиереев, которые встретились с Порошенко, неизвестно. Как пояснил привлеченный к процессу создания поместной церкви директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, их имена хранят в тайне из-за беспрецедентного давления. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи, подтвердил эту информацию и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.
Напомним, ранее иерархи УПЦ Московского патриархата, которые были на встрече с президентом Петром Порошенко, заявили о беспрецедентном давлении Москвы.
Накануне Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинцам, в котором пообещал помочь в решении церковных проблем.