Cессия Синода Вселенского патриархата состоится 27-29 ноября, - Зоря

Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

По итогам сессии будет объявлено, на какую дату в декабре будет созываться Объединительный собор

Cессия Синода Вселенского патриархата состоится 27-29 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата, архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

По его словам, по итогам сессии будет объявлено, на какую дату в декабре будет созываться Объединительный собор.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года.

Как писало РБК-Украина ранее, представители УПЦ Московского патриархата заявляли, что Архиерейский собор, на котором выберут предстоятеля единой УПЦ, может состояться 22 ноября.

Добавим, что руководство УПЦ МП угрожало отлучить от церкви сторонников украинской автокефалии из числа своих иерархов. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи иерархов с главой государства Петром Порошенко, подтвердил информацию о беспрецедентном давлении и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.