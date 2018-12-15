В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе

Фото: митрополит УПЦ МП Симеон (facebook.com/BohdanTymoshenko)

В УПЦ МП не имеют подтверждения участия своих иерархов в Соборе

В УПЦ МП пока нет подтвержденной информации об участии своих архиереев в Объединительном Соборе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

"Ни один представитель УПЦ МП там быть не может быть, а если он пойдет то он автоматически заявляет о том, что он выходит из УПЦ", - сообщил Климент

По его словам, сейчас в УПЦ МП не поступало официальной информации о выходе священнослужителей из церкви.

"К Синоду никаких документов не поступало в настоящее время. В прессе есть информация о том, что два митрополита появились на этот Собор. В каком статусе я не знаю. Если эта информация подтвердится, это будет означать, что они вышли из нашей церкви и перешли в новообразованную религиозную организацию. Мне показывали, что на фотографиях вроде бы они есть. Но у меня официальной информации об этом нет. Они нам ничего об этом не сообщали", - добавил он.

Климент подчеркнул, что священнослужители не могут занимать должностей в двух церквях одновременно.

"Если они там есть - это не означает, что там есть представители УПЦ МП. Это означает, что там есть религиозные деятели, которые были представителями украинской православной церкви, но на этот момент они уже таковыми не являются. ...Нельзя быть одновременно в двух церквях. Они выходят из нашей церкви и все, что получили, их освящение в церкви - они все теряют и это уже их не касается. Они переходят к новообразованной религиозной организации и там будут у них и должности, и сан, и другое. Ведь они не могут одновременно занимать должности в двух религиозных организациях, которые взаимоисключают друг друга", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. На Собор прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ (МП) Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Кроме того, РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Объединительном соборе заявил, что предоставление автокефалии является вопросом национальной безопасности Украины.