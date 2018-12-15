В УПЦ МП прокоментували участь своїх ієрархів у Об'єднавчому соборі

Фото: митрополит УПЦ МП Симеон (facebook.com/BohdanTymoshenko)

В УПЦ МП не мають підтвердження участі своїх ієрархів в Соборі

В УПЦ МП поки немає підтвердженої інформації про участь своїх архієреїв у Об’єднавчому Соборі. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент.

"Жоден представник УПЦ МП там бути не може бути, а якщо він піде то він автоматично заявляє про те, що він виходить з УПЦ", - повідомив Климент

За його словами, наразі до УПЦ МП не надходило офіційної інформації про вихід священнослужителів з церкви.

"До Синоду ніяких документів не надходило на даний час. В пресі є інформація про те, що два митрополити з’явилися на цей Собор. В якому статусі я не знаю. Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме, що вони вийшли з нашої церкви і перейшли в новостворену релігійну організацію. Мені показували, що на фотографіях начебто вони є. Але в мене офіційної інформації про це немає. Вони нам нічого про це не повідомляли", - додав він.

Климент наголосив, що священнослужителі не можуть займати посад у двох церквах одночасно.

"Якщо вони там є - це не означає, що там є представники УПЦ МП. Це означає, що там є релігійні діячі, які були представниками української православної церкви, але на цей момент вони вже такими не є. …Не можна бути одночасно в двух церквах. Вони виходять з нашої церкви і все, що отримали, їх посвячення в церкві - вони все втрачають і це вже їх не стосується. Вони переходять до новоствореної релігійної організації і там будуть в них і посади, і сан, і інше. Адже вони не можуть одночасно займати посади в двух релігійних організаціях, які взаємовиключають одна одну", - додав він

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Об'єднавчий собор прибули не менше двох ієрархів Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. На Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Крім того, РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко під час виступу на Об'єднавчому соборі заявив, що надання автокефалії є питанням національної безпеки України.