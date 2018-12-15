На Собор прибуло не менше двох ієрархів УПЦ Московського патріархату

Фото: митрополит Симеон (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

На Собор прибули митрополити Олександр (Драбинко) та Симеон

На Об'єднавчий собор прибули не менше двох ієрархів Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію представника УПЦ Київського патріархату Богдана Тимошенка в Facеbook.

Повідомляється, що на Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Фото: митрополити Олександр (Драбинко) та Симеон (facebook.com/oBohdanTymoshenko)



Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що участь у Соборі мають прийняти близько 10 ієрархів УПЦ Московського патріархату. Тобто з урахуванням священиків і мирян у форматі помісного собору передбачалося, що в УПЦ МП буде до 30 голосів на виборах предстоятеля нової церкви.

Близько двох годин тому на Собор прибув і президент України Петро Порошенко. Очікувалося, що він виступить з вітальним словом, проте досі офіційних включень з самого Софійського собору не було. Зазначимо, собор проходить у закритому режимі, голосування за предстоятеля нової автокефальної української церкви також буде таємним.