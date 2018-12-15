ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Собор прибуло не менше двох ієрархів УПЦ Московського патріархату

Новини » Політика    15.12.2018 - 13:32
На Собор прибуло не менше двох ієрархів УПЦ Московського патріархату
Фото: митрополит Симеон (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

На Собор прибули митрополити Олександр (Драбинко) та Симеон

На Об'єднавчий собор прибули не менше двох ієрархів Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію представника УПЦ Київського патріархату Богдана Тимошенка в Facеbook.

Повідомляється, що на Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

На Собор прибуло не менше двох ієрархів УПЦ Московського патріархату

Фото: митрополити Олександр (Драбинко) та Симеон (facebook.com/oBohdanTymoshenko)
 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що участь у Соборі мають прийняти близько 10 ієрархів УПЦ Московського патріархату. Тобто з урахуванням священиків і мирян у форматі помісного собору передбачалося, що в УПЦ МП буде до 30 голосів на виборах предстоятеля нової церкви.

Близько двох годин тому на Собор прибув і президент України Петро Порошенко. Очікувалося, що він виступить з вітальним словом, проте досі офіційних включень з самого Софійського собору не було. Зазначимо, собор проходить у закритому режимі, голосування за предстоятеля нової автокефальної української церкви також буде таємним.

У центрі Києва затримали двох осіб зі зброєю На вулиці Києва через Собор вивели кілька тисяч правоохоронців
Новини України УПЦ МПАвтокефаліяОб'єднавчий собор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся