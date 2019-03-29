УПЦ МП не хочет переименоваться: суд открыл производство

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску УПЦ МП против Министерства культуры об отмене приказа о внесении изменений в устав церквей, который предусматривает переименование этой церкви. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

"Окружным административным судом города Киева открыто производство по делу по иску Киевской митрополии Украинской православной церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм ч.7 и ч. 8 ст.12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", - говорится в сообщении.

Отметим, Минкульт по результатам религиоведческой экспертизы определил, что пять религиозных организаций должны внести изменения в свои уставы и названия в соответствии с законом о переименовании.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2018 года закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь, вступил в силу.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний уверен, что решение ВР о переименовании УПЦ МП не вызовет противостояний.

Добавим, соответствующий закон Рада приняла 20 декабря 2018 года.