Епифаний уверен, что решение Рады о переименовании УПЦ МП не вызовет противостояний

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний заявил, что решение Рады только облегчит, а не усложнит ситуацию

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний уверен, что решение Верховной рады о переименовании УПЦ МП не вызовет противостояний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Епифания в эфире "1+1".

Епифаний, комментируя решение украинского парламента, отметил, что оно "только облегчит, а не усложнит ситуацию, которая сейчас есть в Украине".

"Был принят соответствующий законопроект №5309, согласно которому, церковь, которая имеет свой руководящий орган в стране-агрессоре должна соответствовать своей сути. И вообще, реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит. Зачем прятаться за какими-то вывесками, которые не соответствуют действительности? Я верю, что это не вызовет никаких противостояний, потому что сейчас упорядочивается законодательство Украины, согласно которому и будут облегчены эти переходы православных приходов от МП к единой Православной церкви Украины", - заявил он.

Кроме того, Епифаний отметил, что не считает такое решение Рады вмешательством в церковные дела.

"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство, которое базируется на безопасности государства, это является духовной безопасностью украинского государства, потому что церковь является духовной основой, которая поддерживает украинское государство, поддерживает украинский народ", - добавил он.

Напомним, вчера, 20 декабря, Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь. В тот же день спикер парламента Андрей Парубий подписал соответствующий закон и передал его на рассмотрение президенту Украины Петру Порошенко.

В свою очередь, в УПЦ МП обратились к Порошенко с просьбой наложить вето на закон о переименовании церкви. Кроме того, в УПЦ МП назвали такое решение Рады неконституционным.

Как писало РБК-Украина, вчера в ходе пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что допускает "кровавый" передел собственности после создания новой церкви в Украине.