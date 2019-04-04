УПЦ Московского патриархата просит Варфоломея отозвать томос

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата просит Вселенского патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сообщается, что накануне Синод УПЦ принял заявление о текущей ситуации, в котором констатировал "ущерб украинскому православию".

"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы стать отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыв Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что ПЦУ открыта к сотрудничеству и диалогу.

Ранее также сообщалось, что в оккупированном Крыму через подконтрольный Российской Федерации "суд" пытаются отобрать единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины.