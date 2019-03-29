В Крыму через "суд" пытаются отобрать храм ПЦУ

Фото: храм ПЦУ в Симферополе (wikipedia.org)

ПЦУ пытаются выгнать из храма в оккупированном Симферополе

В оккупированном Крыму через подконтрольный Российской Федерации "суд" пытаются отобрать единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что в "суд" направили иск с требованием от ПЦУ освободить храм в центре Симферополя. Также сообщается, что церковь до сих пор "работает вне правового поля России". В Крыму подчеркивают, что ПЦУ в Симферополе не привела свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, поэтому у нее якобы нет оснований занимать помещение.

Напомним, в начале марта в Симферополе задержали архиепископа Православной церкви Украины Климента. Его задержали на автовокзале, когда он пытался выехать в Ростов на заседание суда по делу политзаключенного Павла Гриба. По словам Климента, он был задержан из-за сообщения об "ограблении" в церкви в Симферополе, в которой он служит.

Кроме того, ранее в ПЦУ сообщили об угрозе полного запрета деятельности на оккупированном Донбассе. Нарушение церкви прав выражается в систематических гонениях, издевательствах, арестах и захвате храмов.