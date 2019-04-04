УПЦ Московського патріархату просить Варфоломія відкликати томос

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату просить Вселенського патріарха Варфоломія відкликати томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Повідомляється, що напередодні Синод УПЦ прийняв заяву про поточну ситуацію, в якій констатував "шкоду українському православ'ю".

"Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій визнати свою помилку і працювати над виправленням. Способом виправлення цієї помилки могло би стати відкликання томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу і скликання Всеправославного зборів для соборного вирішення українського церковного питання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ відкрита до співпраці та діалогу.

Раніше також повідомлялося, що в окупованому Криму через підконтрольний Російській Федерації "суд" намагаються відібрати єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України.