УПЦ має зв'язок з РПЦ попри заяви про незалежність, - Держслужба етнополітики

Що встановили в Держетнополітики

Фахівці виявили, що передані РПЦ УПЦ права на "незалежність і самостійність в управлінні" не є ознакою автокефалії. Водночас, у статуті УПЦ є норми, що прямо свідчать про її належність до структури РПЦ.

Також архієреї УПЦ (МП) залишаються членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ - відповідно до чинного статуту РПЦ. Водночас у документах УПЦ немає рішень, що вказували б на припинення дії цих приписів.

У Держетнополітики наголосили: це свідчить про те, що рішення РПЦ для УПЦ залишаються обов'язковими, попри заяви про незалежність.

Якщо Держетнополітики видасть припис УПЦ на усунення зв’язків з РПЦ, церква повинна буде виконати вимоги протягом 9 місяців. Інакше її можуть заборонити в Україні.