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УПЦ КП призывает в вопросе томоса доверять только сообщениям Константинополя

Новости » Политика    29.11.2018 - 15:44
УПЦ КП призывает в вопросе томоса доверять только сообщениям Константинополя
Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

В УПЦ Киевского патриархата прокомментировали распространяемые новости о томосе

Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата призывает в вопросе томоса доверять только сообщениям Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря УПЦ (КП) Евстратия Зори в Facebook.

В частности, в ответ на распространяемые новости о финальной стадии утверждения томоса об автокефалии для Украины Зоря отметил, что только официальные сообщения Вселенского патриархата следует воспринимать как источник информации.

УПЦ КП призывает в вопросе томоса доверять только сообщениям Константинополя

Напомним, сегодня в Стамбуле завершается Синод Вселенского патриархата, на котором православное духовенство рассматривает создание полноправной поместной церкви в Украине.

Как отметил директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, который присутствует на Синоде, сегодня также должны объявить дату Объединительного собора по созданию автокефальной украинской церкви. По его словам, утвержденный томос после Собора будет вручен избранному предстоятелю Православной церкви Украины.

"Если все будет по плану, то 29 числа после завершения Синода будет утвержден текст томоса, который уже будет предоставлен после проведения Собора украинскими епископами", - добавил Павленко.

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