Дата Объединительного собора будет определена 29 ноября, - советник президента

Иллюстративное фото (patriarchate.org)

Утвержденный текст Томоса после проведения Собора будет вручен выбранному предстоятелю Украинской автокефальной церкви

Дата проведения Объединительного архиерейского Собора будет определена до конца заседания Синода Вселенского патриархата в Константинополе, в четверг, 29 ноября. Об этом сообщил советник президента Украины Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой", передает корреспондент РБК-Украина.

Павленко отметил, что пока текст Томоса прорабатывается.

"Текст (Томоса, - ред.) прорабатывается. Есть Синодальная комиссия, которая представит текст Томоса на утверждение. К концу Синода будет утвержден этот текст и определена дата Собора и... 19 ноября было объявление Вселенской патриархии о том, что Собор должен состояться в течение декабря. Я думаю, что это будет поддержано. В четверг, 29 ноября, после завершения Синода будут официальные сообщения. Они уже будут окончательной точкой в ​​этом процессе", - отметил советник президента.

По его словам, утвержден текст Томоса после проведения Собора украинских епископов будет вручен избранному предстоятелю Украинской автокефальной церкви.

"Если все будет по плану, то 29 числа после завершения Синода будет утвержден текст Томоса, который уже будет предоставлен после проведения Собора украинскими епископами, выберут первого - он как раз Томос и получит. После этого никаких шагов не нужно", - добавил Павленко.

Напомним, Синод Вселенского патриархата рассматривает создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям. Так, на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассмотрит украинский вопрос.

Как писало РБК-Украина ранее, Павленко примет участие в Синоде. О его поездке на прошлой неделе заявил президент Петр Порошенко.

Подчеркнем, ожидается, что объединительный Собор, на котором будет создана Православная церковь Украины, пройдет в начале декабря.