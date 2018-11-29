УПЦ КП закликає в питанні томосу довіряти лише повідомленнями Константинополя

Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

В УПЦ Київського патріархату прокоментували поширювані новини про томос

Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату закликає в питанні томоса довіряти тільки повідомленням Вселенського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прес-секретаря УПЦ (КП) Євстратія Зорі в Facebook.

Зокрема, у відповідь на поширювані новини про фінальну стадію затвердження томосу про автокефалію для України Зоря зазначив, що лише офіційні повідомлення Вселенського патріархату слід сприймати як джерело інформації.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі завершується Синод Вселенського патріархату, на якому православне духовенство розглядає створення повноправної помісної церкви в Україні.

Як зазначив директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який присутній на Синоді, сьогодні також мають оголосити дату Об'єднавчого собору щодо створення автокефальної української церкви. За його словами, затверджений томос після Собору буде вручено новообраному предстоятелю Православної церкви України.

"Якщо все буде за планом, то 29 числа після завершення Синоду буде затверджено текст томоса, який вже буде надано після проведення Собору українськими єпископами", - додав Павленко.