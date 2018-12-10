УПЦ КП планирует согласовать с представителем Варфоломея все вопросы для успешного Объединительного собора

Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

Зоря отметил, что в Киевском патриархате готовятся к собору и намерены принимать в нем участие

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) планирует согласовать с представителем Вселенского патриарха все вопросы для успешного Объединительного собора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря УПЦ КП Евстратия Зори в Facebook.

Зоря отметил, что в Киевском патриархате готовятся к собору и намерены принимать в нем участие. Он также добавил, что в работе собора примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне.

"Наличие предложений со стороны Киевского патриархата к регламенту собора или процедуре избрания предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано общее видение. Как участники собора мы с очевидностью имеем право вносить свои предложения, аргументировать и поддерживать их. В Киевском патриархате конструктивно настроены перед собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы собор состоялся успешно. Те вопросы, которые в компетенции исключительно собора - соответственно будут решены на соборе, для чего он собственно и созывается", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в УПЦ КП анонсировали проведение архиерейского собора 13 декабря 2018 года, на котором будут рассматривать итоги подготовительной работы к Объединительному собору.

Как писало РБК-Украина, синод Украинской православной церкви Московского патриархата не позволил своему епископата участвовать в Объединительном соборе 15 декабря.

Кроме того, сообщалось, что предстоятель поместной Православной церкви в Украине может получить томос об автокефалии 25 декабря или 6 января.