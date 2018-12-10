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УПЦ КП планує узгодити з представником Варфоломія всі питання для успішного Об'єднавчого собору

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 17:29
УПЦ КП планує узгодити з представником Варфоломія всі питання для успішного Об'єднавчого собору
Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

Зоря зазначив, що у Київському патріархаті готуються до собору і мають намір брати в ньому участь

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) планує узгодити з представником Вселенського патріарха всі питання для успішного Об'єднавчого собору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря УПЦ (КП) Євстратія Зорі в Facebook.

Зоря зазначив, що у Київському патріархаті готуються до собору і мають намір брати в ньому участь. Він також додав, що у роботі собору братимуть участь архієреї, клірики, монахи та миряни.

"Наявність пропозицій з боку Київського патріархату до регламенту собору чи процедури обрання предстоятеля не означає, що у підсумку не буде узгоджене спільне бачення. Як учасники собору ми з очевидністю маємо право вносити свої пропозиції, аргументувати і підтримувати їх. У Київському патріархаті конструктивно налаштовані перед собором узгодити з його головою, представником Вселенського патріарха митрополитом Еммануїлом, та з усіма іншими сторонами всі необхідні питання, щоб собор відбувся успішно. Ті питання, які є в компетенції виключно собору - відповідно будуть вирішені на соборі, для чого він власне і скликається", - написав він.

УПЦ КП планує узгодити з представником Варфоломія всі питання для успішного Об'єднавчого собору

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в УПЦ КП анонсували проведення архієрейського собору 13 грудня 2018 року, на якому розглядатимуть підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору.

Як писало РБК-Україна, синод Української православної церкви Московського патріархату не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня.

Крім того, повідомлялося, що предстоятель помісної Православної церкви в Україні може отримати томос про автокефалію 25 грудня або 6 січня.

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