В УПЦ КП ответили на заявление УПЦ МП о запрете Филарету возглавить церковь

Фото: Евстратий Зоря (РБК-Украина)

Процесс подготовки к объединительному собору продолжается

Спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря, ответил на заявление представителя Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), митрополита Антония, относительно запрета Филарету и Макарию возглавить новую церковь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зори на сайте Украинской православной церкви (УПЦ КП).

По словам архиепископа, никакого запрета на участие патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви с любой стороны нет и не может быть. Также он назвал заявление УПЦ МП "очередным московским информационным вбросом".

"Явная цель - усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, что сейчас подходит к успешному завершению", - отметил Зоря.

Кроме того, Зоря добавил, что процесс подготовки к объединительному собору продолжается.

"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться - личное каноническое и уставное право патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного к достижению общей цели - лучшего будущего для Церкви в Украине", - отметил архиепископ.

Напомним, ранее управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), митрополит Антоний заявил о "наличии письма от Вселенского патриархата к УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, согласно которым главы этих церквей не могут участвовать в выборах главы новой УПЦ".