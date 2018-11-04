В УПЦ МП заявили, что Варфоломей запретил Филарету и Макарию возглавлять новую церковь

Фото: митрополит Антоний (РБК-Украина)

Митрополит Антоний заявил о наличии письма от Вселенского патриархата к УПЦ КП и УАПЦ

Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), митрополит Антоний заявил о "наличии письма от Вселенского патриархата к УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, согласно которому главы этих церквей не могут принимать участие в выборах главы новой УПЦ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью программе "Право на веру" на канале "Первый казацкий", видео которого опубликовано на сайте УПЦ МП.

"Есть интересная информация из нескольких источников о том, что есть письмо из Фанара (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция Константинопольского патриарха, - ред.), направленное в Киевский патриархат, и в Автокефальную церковь, согласно которому в выборах не могут принимать участие ни Филарет, ни Макарий. Поэтому, видимо, слова на недавней пресс-конференции о том, что судьбу этого собрания должен решить Фанар, исходят именно из этого. То есть, нужно убедить все же Фанар, чтобы он этот свой принципиальный подход каким-то образом отменил", - заявил управляющий делами УПЦ МП.

По его словам, трудно сказать, произойдет ли вообще объединительный собор, необходимый для получения Томоса украинской церкви.

Напомним, в субботу, 3 ноября, в рамках официального визита в Турцию, президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Вселенским патриархатом.

Ранее, архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) заявил, что единственная автокефальная церковь после получения томоса будет называться Православная церковь в Украине.

Кроме того, в Константинополе заявили, что в Украине с 11 октября канонически перестанет существовать Украинская православная церковь Московского патриархата.