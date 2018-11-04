В УПЦ КП відповіли на заяву УПЦ МП, щодо заборони Філарету очолити церкву

Фото: Євстратій Зоря (РБК-Україна)

Процес підготовки до об‘єднавчого собору триває

Речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря, відповів на заяву представника Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополита Антонія, щодо заборони Філарету та Макарію очолити нову церкву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зорі на сайті Української православної церкви (УПЦ КП).

За словами архієпископа, жодної заборони на участь патріарха Філарета у виборах глави нової Української православної церкви з будь-якого боку немає і не може бути. Також він назвав заяву УПЦ МП "черговим московським інформаційним вкиданням".

"Явна мета - ускладнити ситуацію, посіяти суперечки, перешкодити процесу, що зараз підходить до успішного завершення", - зазначив Зоря.

Крім того, Зоря додав, що процес підготовки до об‘єднавчого собору триває.

"Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися - особисте канонічне та статутне право патріарха Філарета. Жодної заборони на висунення з будь-якої сторони немає і не може бути. Є обмін думками як частина нормального процесу, спрямованого до досягнення спільної мети - кращого майбутнього для Церкви в Україні", - зауважив архієпископ.

Нагадаємо, раніше керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополит Антоній заявив про "наявність листа від Вселенського патріархату до УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви, згідно з яким голови цих церков не можуть брати участь у виборах глави нової УПЦ".