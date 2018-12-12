В УПЦ КП назвали питання, винесені на Об'єднавчий собор

Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

Повинні бути прийняті рішення про єдність церкви, предстоятеля та статут

На Об'єднавчий собор, який відбудеться 15 грудня в Києві, винесено три питання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прес-секретаря УПЦ КП Євстратія Зорі ВВС.

За словами Зорі, передбачається, що Об'єднавчий собор триватиме один день.

"З технічного боку ми повинні прийняти три рішення - єдність церкви, її предстоятель і статут. Це все має вирішитися протягом одного дня", - розповів він.

При цьому представник УПЦ КП додав, що це не останній собор єдиної церкви, оскільки вирішити всі питання на Об'єднавчому соборі 15 грудня "неможливо і неправильно".

"Починати революційні зміни - це найкращий спосіб поховати об'єднавчий процес. Взяти найпростіше питання - календар. Всі церкви, які революційним способом вводили новоюліанський календар, отримали поділ. Ті, хто вводив його еволюційно, не мають жодних проблем. Тому в умовах, коли новий календар навіть його прихильниками спеціально маркується як ознака "геть від Москви", то хіба ми не розуміємо, що Москва використовує календарне питання, щоб сказати: це не православна церква, вони католики, вони католицький календар прийняли? Отримаємо ми в результаті об'єднання церков? Треба мати хоч трохи мудрості і передбачати наслідки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) планує узгодити з представником Вселенського патріарха всі питання для успішного Об'єднавчого собору.

Також повідомлялося, що синод Української православної церкви Московського патріархату не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі.